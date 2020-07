Uomini e Donne, Andrea Melchiorre torna single: è finita con Olga (Di lunedì 6 luglio 2020) È finita la storia d’amore tra Andrea Melchiorre e Olga Kosenko. A dare l’annuncio l’ex corteggiatore di Valentina Dallari a Uomini e Donne. Il web influencer ha così confermato i gossip dell’ultimo periodo: per settimane si è parlato della fine della liaison con la modella di origini russe. Ora, stanco dei pettegolezzi, è stato lo … L'articolo Uomini e Donne, Andrea Melchiorre torna single: è finita con Olga proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

