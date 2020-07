Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 19:10 (Di lunedì 6 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno l’addio commosso del mondo al maestro compositore Ennio Morricone in apertura porta oggi a Roma da 91 anni una lunghissima carriera con alcune collaborazioni che hanno fatto la storia come quella con Sergio Leone Giuseppe Tornatore nel 2007 l’Oscar alla carriera e nel 2016 la statuetta nuovamente a Los Angeles ricevuta per The hateful eight di Quentin Tarantino il maestro se n’è andato per le conseguenze di una caduta il grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale Per un pugno di dollari e C’era una volta in America parcheggio fa si era rotto il femore I funerali si terranno in forma privata nel rispetto del sentimento di unità che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza ... Leggi su romadailynews

fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - fanpage : Così Matteo Salvini sulla situazione Covid nel mondo - RedazioneDedalo : Palermo - Gradimento Musumeci in crescita, Luigi Genovese: «serietá, capacitá e autorevolezza pagano sempre»… - Calab_Magnifica : La fondazione Politeama ricorda il Maestro Ennio Morricone -