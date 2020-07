Switch diventa un fantastico flipper nella strana e incredibile opera di un fan (Di lunedì 6 luglio 2020) Tommy Williamson è uno Youtuber che ha pensato di costruirsi un flipper (molto tecnologico per la verità) utilizzando i controller Joy-Con di Nintendo Switch, una TV a schermo piatto e una stampante 3D. SwitchPin è il nome in codice del progetto.Williamson ha quindi realizzato un paio di alloggiamenti in plastica (con la sua stampante) che consentono di inserire i Joy-Con nella scocca della TV. Questo setup permette dunque di giocare Pinball FX3 su Switch, con l'aggiunta dell'esperienza che si avrebbe giocando su un flipper.Se siete interessati potete trovare tutti i progetti sul sito Thingiverse, gentilmente condivisi gratuitamente dallo stesso Williamson.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Party Crasher Simulator: diventate veri e propri guastafeste su PlayStation 4 e PlayStation 5

Glob Games Studio ha annunciato ufficialmente Party Crasher Simulator, un vero e proprio simulatore di ‘guastafeste’ in uscita su PlayStation 5, PC, Nintendo Switch e Xbox Series X. Il giocatore vesti ...

