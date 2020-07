Secondo Opensignal WindTre ha la rete mobile più veloce d’Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha ottenuto da Opensignal il riconoscimento per la rete mobile più veloce d’Italia nell’esperienza d’uso sia in download sia in upload, oltre ad aver vinto a pari merito nelle esperienze video e copertura 4G.“L’unione fa la forza”, si legge nel report “mobile Network Experience Maggio 2020” per l’Italia, pubblicato dalla società di analisi indipendente Opensignal, “e WindTre, è entrata con decisione tra i premiati per la mobile experience, ottenendo due primi posti e altre due vittorie ex aequo”.In particolare, in base alle rilevazioni di Opensignal, la rete mobile WindTre è risultata la più veloce in Italia, con un dato medio sperimentato di 25.4 Mbps in download e di 9.1 Mbps in upload. Inoltre, WindTre ha ottenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

