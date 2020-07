San Giovanni a Piro, attivata la rete pubblica a banda larga (Di lunedì 6 luglio 2020) attivata nel salernitano a San Giovanni a Piro e nella frazione di Scario la nuova rete pubblica di telecomunicazioni in fibra ottica, innovazione a favore delle cosiddette “aree bianche” quelle cioé finora scoperte da efficaci servizi di connettività. I lavori sono stati condotti da Open Fiber. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel, società “in house” del ministero dello Sviluppo Economico, con la supervisione della Regione Campania. Complessivamente sono state cablate circa 2.900 unità immobiliari, oggi già predisposte a navigare sul web alla velocità di 1 Gigabit al secondo. Oltre a private abitazioni e insediamenti ... Leggi su ildenaro

