Roma | 32enne alla guida colpita da un sasso | “Rischio di perdere un occhio”

A Roma una 32enne è stata colpita da un sasso mentre si trovava alla guida della propria auto, l'autore del folle gesto è stato arrestato Mentre stava guidando la auto, prossimità di casa una 32enne è stata colpita da un sasso lanciato da un marciapiede di via Casilina. La donna, Alice Tarquini, ha racconto di …

Ultime Notizie dalla rete : Roma 32enne Roma, il dramma di Alice: «Io, colpita da un sasso mentre guidavo l'auto: ora rischio di perdere un occhio» Leggo.it Roma, lanci di sassi contro le auto, donna colpita al volto: è grave

Roma, il dramma di Alice: «Io, colpita da un sasso mentre guidavo l'auto: ora rischio di perdere un occhio»

«Ero quasi arrivata a casa, al volante della mia auto. Non mi sono resa contro di essere stata colpita da un sasso ma all’improvviso il mio viso è diventato come una maschera di sangue. Il dolore che ...

Trauma cranico, frattura dell’orbita oculare sinistra. Il rischio di conseguenze alla vista. E poteva anche andare peggio. Una serata drammatica per una donna di 32 anni, colpita in faccia da un sasso ...«Ero quasi arrivata a casa, al volante della mia auto. Non mi sono resa contro di essere stata colpita da un sasso ma all’improvviso il mio viso è diventato come una maschera di sangue. Il dolore che ...