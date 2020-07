Riflessi chiari fai da te: 2 segreti estivi e naturali, da non perdere! (Di lunedì 6 luglio 2020) L‘estate è la stagione perfetta per schiarire i capelli naturalmente ed ottenere dei Riflessi chiari perfetti! Volete evitare decolorazioni chimiche, dannose per la chioma? Ecco come ottenere risultati soddisfacenti utilizzando solo ingredienti naturali e il potere magico del… sole! Vi basterà stendervi sotto ai suoi raggi, lasciare in posta uno speciale impacco naturale e pensare ad abbronzarvi mentre attendete che faccia effetto!! Niente di più semplice, economico e veloce! Ideale sia per chi vuole schiarire completamente i capelli castani, biondi sia per chi vuole ottenere alcuni Riflessi sulle qualche ciocca sparse! Ecco 2 ricette imperdibili, da provare assolutamente in questo caldo periodo! Curiose? Iniziamo! 1. Riflessi chiari fai da te: Impacco al prezzemolo Chi avrebbe mai detto che il prezzemolo, oltre ad essere indispensabile per ... Leggi su pianetadonne.blog

Barbara20993343 : @eugenio12e ....dovrebbero abbellirsi invece!!!...quei riflessi chiari naturalmente dovuti alla continua esposizione al Sole...???? - osnapitzari__ : @rojaskins Ha gli occhi scuri, ma con i riflessi del sole sembrano più chiari ma penso che ogni tanto usi le lenti -

O forse sì. Specialmente se le fiamme sono quelle di un balayage rosso con cui illuminare la chioma. Una rivisitazione del classico balayage capelli, adatta ad arricchire la capigliatura di riflessi c ...

