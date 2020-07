Reddito di cittadinanza: revisione requisiti in arrivo? Le ultime (Di lunedì 6 luglio 2020) Reddito di cittadinanza: revisione requisiti in arrivo? Le ultime Il Reddito di cittadinanza è sempre stata una misura che ha fatto molto discutere, assieme a Quota 100: tuttavia, se nei confronti di quest’ultima ci sono stati attacchi molto forti sotto ogni aspetto, nei riguardi del RdC si è sempre detto che la misura in sé è buona, ma va assolutamente migliorata, soprattutto sotto il nobile aspetto occupazionale. Come strumento di sostegno economico, infatti, sembra funzionare, ma si ferma lì, perché la tanto attesa rivoluzione lavorativa portata dal Reddito di cittadinanza non è ancora arrivata. E allora si inizia, anzi, si continua a parlare di migliorare l’intervento, di ottimizzarlo, anche in favore della ricerca occupazionale.Segui Termometro Politico su Google News Reddito di cittadinanza va migliorato: cosa si ... Leggi su termometropolitico

