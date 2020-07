Platinette: “Legge sull’omofobia? Una putt*** colossale. E l’utero in affitto è uno schifo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – Chiunque parli contro il ddl Zan-Scalfarotto, cioè il disegno di legge contro l’omotransfobia, viene automaticamente crocifisso in quanto retrogrado, liberticida e, appunto, omofobo. Non la pensa così, però, Mauro Coruzzi, famoso con il suo nome d’arte Platinette. La prima drag queen della televisione italiana, infatti, non ha usato giri di parole, definendo tutto il can can mediatico su questo tema come una «puttanata colossale». In un’intervista concessa alla Verità, Platinette è stato chiarissimo: «Non sopporto il vittimismo Lgbt. Il ddl contro l’omofobia non serve». Una legge liberticida In sintesi, Platinette condivide la stessa preoccupazione di coloro che avversano il ddl, i quali parlano di una legge liberticida: «Mi annoia l’idea di dover limitare ancora una volta ... Leggi su ilprimatonazionale

