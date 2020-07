Nick Cordero, attore di Broadway, è morto a 41 per complicazioni da coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo una lunga battaglia contro il coronavirus, il 5 luglio è morto l'attore di attore di Broadway Nick Cordero, scomparso a 41 anni. Nick Cordero non è riuscito a sconfiggere il coronavirus ed è morto per le complicazioni dovute alla malattia ieri, 5 luglio, a 41 anni. L'annuncio arriva dalla moglie Amanda Kloots che ha annunciato la triste notizia. "Dio ha un altro angelo in paradiso" ha scritto Amanda Kloots. "Il mio caro marito è morto questa mattina circondato dall'amore della sua famiglia, che cantava e pregava mentre la sua anima lasciava gentilmente questa terra." Nick Cordero era ricoverato presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles da fine marzo, quando i sintomi della malattia avevano cominciato a manifestarsi con una grave forma ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : È morto Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni - fanpage : Ultim'ora Nick Cordero non ce l'ha fatta - Noovyis : (Nick Cordero, attore di Broadway, è morto a 41 per complicazioni da coronavirus) - - erregi69 : Morto Nick Cordero, addio all’attore 41enne: gli era stata amputata una gamba in aprile causa Covid-19 - giornali_it : Morto Nick Cordero, addio all’attore 41enne: gli era stata amputata una gamba in aprile causa Covid-19 #6luglio… -