Nastri D’Argento 2020 vincitori e premiazione al MAXXI (Di lunedì 6 luglio 2020) Nastri d'argento 2020 vincitori e premiazione al MAXXI Dalla diretta di Rai Movie, la cerimonia di premiazione al MAXXI di Roma con i vincitori dei Nastri d’Argento 2020 MIGLIOR FILMFAVOLACCEDamiano e Fabio D’INNOCENZOMIGLIORE REGIAMatteo GARRONE PINOCCHIOMIGLIOR REGISTA ESORDIENTEMarco D’AMORE L’IMMORTALEMIGLIORE COMMEDIAFIGLI Giuseppe BONITOMIGLIOR PRODUTTOREAgostino, Giuseppe, Maria Grazia SACCÀ – Pepito ... Leggi su spettacoloitaliano

