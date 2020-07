Loredana Bertè, gaffe incredibile: l’omaggio alla memoria di Ennio Morricone è un disastro. Cosa è successo (Di lunedì 6 luglio 2020) Brutta figura per Loredana Bertè, la cantante protagonista di una gaffe sui social che non è passata inosservata. Loredana Bertè ha voluto dedicare come tanti altri grandi artisti italiani un pensiero alla memoria di Ennio Morricone. Peccato che le cose non siano andate come avrebbe voluto o come, sicuramente, era nelle intenzioni. Nel dettaglio Loredana Bertè ha omaggiato il collega con una colonna sonora che non è stata composta da lui. Loredana Bertè ha condiviso un errato link Youtube che attribuisce a Morricone la paternità della soundtrack de Il Padrino. Ma a curare le musiche del capolavoro di Francis Ford Coppola (uscito negli anni Settanta) è stato un altro grande compositore italiano, il defunto Nino Rota (deceduto nel 1979). Una gaffe bella e buona che è stata subito notata dai fan della pellicola, che hanno ... Leggi su caffeinamagazine

NicholasD_Altea : @ferrazza Peccato che Loredana Bertè non abbia letto per tempo il tweet. (Non è mio lo screenshot ma è vero e l’ha… - scorpiorising83 : RT @gniola: Intanto nell’account (verificato) di Loredana Bertè - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Loredana Bertè - Maledetto Luna-Park - s_tamburini : Il premio Minchiata dell'anno va incontrovertibilmente a Loredana Bertè. La colonna sonora del Padrino è di Nino Ro… - giacintociminel : LOREDANA BERTE' & MIA MARTINI - Stiamo Come Stiamo (Sanremo 1993 - Prima... -