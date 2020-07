La Serie A ricorda Ennio Morricone, squadre in campo con “C’era una volta in America” (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo l’annuncio della morte di Ennio Morricone, sono state tante le squadre che hanno reso omaggio al grande compositore italiano, padre della musica nostrana che ha scritto pagine indelebili del nostro paese. La Lega di Serie A perciò, per onorare il musicista, ha comunicato che durante gli ingressi in campo della 31esima giornata, non sarà suonato l’inno della Serie A bensì i calciatori entreranno in campo con le note di “C’era una volta in America”, colonna sonora del film omonimo del 1984. Questo il comunicato della Lega Serie A. “In tutte le gare della trentunesima giornata le squadre entreranno in campo accompagnate da una celebre colonna sonora del compositore italiano. In omaggio a Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, in tutte le partite della Serie A TIM che si svolgeranno da domani a ... Leggi su alfredopedulla

