Israele sì | Cina no | la libertà dei sovranisti Usa e di quelli nostrani si chiama vigliaccheria

Durante le celebrazioni del 4 luglio il presidente Donald Trump ha affermato che le contestazioni dei monumenti schiavisti o coloniali negli Stati Uniti sono figlie di un "fascismo di sinistra" che non riuscirà a impedire a non meglio specificati "americani" di celebrare presunti "eroi del passato". Gli hanno fatto eco i partiti del centrodestra italiano riuniti a piazza del Popolo, affermando che "tutte le vite contano" (leggi: "non soltanto quelle nere", come se qualcuno avesse affermato il contrario) e che la destra sceglierà sempre "la libertà" contro i regimi islamici (l'Iran) e "comunisti" (Cina e Venezuela). Questa scelta della libertà si palesa ad esempio con il supporto incondizionato all'azione di Israele, senza se e senza ma.

Ci sono luoghi del mondo dove la pandemia non è affatto in discesa, penso al Brasile, agli Stati Uniti, nuovi focolai sono in Israele, in Cina, in Australia. Gli ingressi degli stranieri o di chi ...

Il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova: "La strategia è molto semplice, occorre testare tutti i contatti delle persone contagiate, tutti i familiari, gli amici, i vicini e i ...

