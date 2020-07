Intervista a Morricone: l’amore per la moglie Maria e il divorzio dalla Rai (Di lunedì 6 luglio 2020) Con la Rai ho chiuso. L’ultima volta mi hanno detto “ci sono 10 mila euro per lei e per l’orchestra”. Ho dovuto dire “basta, grazie”. In una appassionante Intervista al Corriere, il premio Oscar Ennio Morricone, classe 1928, parla con orgoglio dei figli, del rapporto con la moglie Maria (che dura da 65 anni): “è … L'articolo Intervista a Morricone: l’amore per la moglie Maria e il divorzio dalla Rai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

