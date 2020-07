Il Segreto anticipazioni 7 luglio 2020: Pepa deve parlare con Angustias (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Segreto torna martedì 7 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Nelle anticipazioni Pepa, nonostante glielo stiano impedendo, è decisa a parlare con Angustias. Il Segreto torna martedì 7 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa cerca ogni mezzo per intrufolarsi nella casa di cura dove è ricoverata Angustias. Pepa approfitta di un inconveniente di Julian con la valigetta per sottrarre la carta intestata: vuole far scrivere una lettera al sanatorio in cui richiedere di fare visita ad Angustias. Adolfo riesce a rintracciare Juan e gli offre una borsa di studio per andare a Parigi. Cosa fare: rincorrere un sogno e affrancarsi finalmente dai Montenegro ma a costo di perdere la donna amata? Raimundo ... Leggi su movieplayer

