Hong Kong non firma la resa. La protesta ora è un foglio bianco (Di lunedì 6 luglio 2020) Giovani in piazza fra slogan presi dall’inno cinese e nuove forme di dissenso. Facebook: «Non daremo i dati alla polizia». La Cina reagisce alle critiche con la mano dura: dissidente arrestato nella capitale Leggi su lastampa

LaStampa : Hong Kong fa sparire i libri sulla democrazia - MediasetTgcom24 : WhatsApp non fornirà dati utenti ad autorità di Hong Kong #WhatsApp - Piu_Europa : ???? #FREEHONGKONG ???? L’assemblea di #PiuEuropa si schiera con i cittadini di Hong Kong e il movimento per la libert… - Giulicat1512 : RT @lopec15: Il silenzio del governo Conte su Hong Kong è indecente (e non piace agli Stati Uniti) - panemaionese : RT @marco_sampietro: Hong Kong. Dopo la stretta cinese sulle leggi di sicurezza, dalle biblioteche stanno scomparendo i libri scritti da at… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong: in tribunale primo arrestato per legge sicurezza ANSA Nuova Europa Coronavirus: Bolsonaro ha sintomi malattia

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha i sintomi del nuovo coronavirus: lo ha affermato lui stesso a Cnn Brasil. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38 di febbre e u ...

TikTok sta per andarsene da Hong Kong

HONG KONG - «Alla luce dei recenti eventi» avvenuti, TikTok se ne andrà nei prossimi giorni dal mercato di Hong Kong. Lo ha confermato ieri sera un rappresentante della società all'agenzia stampa Reut ...

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha i sintomi del nuovo coronavirus: lo ha affermato lui stesso a Cnn Brasil. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38 di febbre e u ...HONG KONG - «Alla luce dei recenti eventi» avvenuti, TikTok se ne andrà nei prossimi giorni dal mercato di Hong Kong. Lo ha confermato ieri sera un rappresentante della società all'agenzia stampa Reut ...