GP Austria, Rosberg su Vettel: “Errore di valutazione, ormai ne commette continuamente” (Di lunedì 6 luglio 2020) “È stato un evidente errore di valutazione e ormai ne commette continuamente“. Anche Nico Rosberg, campione del mondo di Formula 1 nel 2016, denota mancanza di lucidità in Sebastian Vettel nel momento del contatto con Carlos Sainz al Gran Premio d’Austria. Altro testacoda per il tedesco della Ferrari, un errore che pesa come un macigno nel confronto con Leclerc a detta di Rosberg: “Leclerc è riuscito a portare la Ferrari al secondo posto – ha aggiunto Rosberg parlando all’emittente tedesca RTL -, Vettel invece non va oltre il sesto o settimo posto come obiettivo possibile“. Leggi su sportface

