Governo: gli auguri di Conte a Di Maio, torta a P.Chigi per i suoi 34 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Piccolo festeggiamento a Palazzo Chigi per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che oggi compie 34 anni. Il premier Giuseppe Conte ha fatto trovare al responsabile della Farnesina una piccola torta, per un augurio prima di dare l’avvio ai lavori del Consiglio dei ministri chiamato a varare il dl semplificazioni e il Pnr. L'articolo Governo: gli auguri di Conte a Di Maio, torta a P.Chigi per i suoi 34 anni Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

stanzaselvaggia : Abbiamo chiesto al governo interventi urgenti per proteggere tutti gli anziani: servono subito medici, infermieri,… - matteosalvinimi : #Salvini: #Oceanviking? Fossi stato io al governo mi avrebbero mandato altre 3 richieste di processo... Ma non avre… - NicolaPorro : Le bugie di #Pechino sul #virus e gli errori del #Governo italiano. Cronaca di una #pandemia che si poteva evitare… - PasaSaviano : RT @zasalvo: La Lega che 'Blocca' gli aumenti degli stipendi dei vigili fuoco È un film già visto.Come i ritardi della cassa integrazione n… - Stefania_1972 : RT @NicolaPorro: Le bugie di #Pechino sul #virus e gli errori del #Governo italiano. Cronaca di una #pandemia che si poteva evitare a cura… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo gli Governo: gli auguri di Conte a Di Maio, torta a P.Chigi per i suoi 34 anni La Sicilia Governo: Di Maio, stasera in cdm approviamo decreto Semplificazioni, un passo importante

Roma, 06 lug 22:10 - (Agenzia Nova) - In un lungo post su Facebook, Luigi Di Maio conferma che questa sera in Consiglio dei ministri sarà approvato il decreto Semplificazioni che definisce "un altro p ...

Coronavirus, dalla Cina mascherine e Dpi per i medici e le famiglie di Palermo

La Cina dona mascherine e dispositivi di protezione ai medici e alle famiglie di Palermo. Sono 6.800 occhiali, 2.000 visiere protettive e 20.000 mascherine destinati gli operatori sanitari dell’ospeda ...

Roma, 06 lug 22:10 - (Agenzia Nova) - In un lungo post su Facebook, Luigi Di Maio conferma che questa sera in Consiglio dei ministri sarà approvato il decreto Semplificazioni che definisce "un altro p ...La Cina dona mascherine e dispositivi di protezione ai medici e alle famiglie di Palermo. Sono 6.800 occhiali, 2.000 visiere protettive e 20.000 mascherine destinati gli operatori sanitari dell’ospeda ...