Fontanarosa, denunciato 20enne per inosservanza al foglio di via obbligatorio (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFontanarosa (Av) – I Carabinieri della Stazione di Fontanarosa, durante un servizio di pattuglia, hanno intercettato un giovane, già noto, che si aggirava a piedi per le vie del centro cittadino. All’esito del controllo, per il ventenne, residente a Mirabella Eclano, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per l’inosservanza della misura di prevenzione del Rimpatrio con foglio di Via obbligatorio che da qualche anno gli inibisce di tornare in quel comune. L'articolo Fontanarosa, denunciato 20enne per inosservanza al foglio di via obbligatorio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

