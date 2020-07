Cyberpunk 2077: dalla demo emerge l'elenco delle icone attività presenti nel gioco (Di lunedì 6 luglio 2020) Cyberpunk 2077 è distante ancora qualche mese ma, grazie a un utente Reddit, possiamo farci un'idea dell'elenco delle icone attività presenti nel gioco.L'utente in questione, CheckingIsMyPriority, ha provato l'attesissimo gioco di CD Projekt RED per quattro ore nella recente demo messa a disposizione dallo studio per i membri della stampa.Dall'elenco, possiamo vedere le attività più varie, dalle missioni principali alle consegne speciali.Leggi altro... Leggi su eurogamer

