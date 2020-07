Così è la vita, il nuovo programma di Francesca Fialdini (Di lunedì 6 luglio 2020) Si intitola Così è la vita il nuovo programma di Francesca Fialdini che andrà in onda tutte le domeniche alle 20.30 dal 5 luglio per ben sei settimane. La giornalista, dopo il successo di Da noi a ruota libera, ha deciso di iniziare una nuova avventura: uno show in cui racconterà storie quotidiane, fra emozioni e riflessioni. 2In questo periodo così difficile – ha spiegato la Rai in un comunicato stampa in cui presenta lo show – abbiamo riscoperto la bellezza delle piccole cose quotidiane, semplici, essenziali. Tra queste c’è la voglia di condividere i propri racconti: le nostre vite sono diverse l’una dall’altra, ma sono anche legate da uno stesso filo rosso che ci unisce, perché la storia di ognuno di noi è la storia di tutti gli italiani. Così è la vita, fatta di piccoli momenti ... Leggi su dilei

