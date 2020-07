Calafiori non rinnova con la Roma e diventa un caso: offerto alla Juve con lo zampino di Raiola (Di lunedì 6 luglio 2020) Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 della Primavera, potrebbe diventare molto preso un caso. Il giovane calciatore di proprietà della Roma ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha accettato il rinnovo con i giallorossi. Su Calafiori sono piombate Juventus e PSG. Il procuratore, che è Mino Raiola, lo sta offrendo a molte squadre importanti, tra cui, appunto Juventus e Paris Saint-Germain. Il giocatore potrebbe andare via da Roma. Italy U19 v Switzerland U19 - International... Leggi su 90min

