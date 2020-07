Bonus vacanze, credito d’imposta anche se l’albergo non fa lo sconto (Di lunedì 6 luglio 2020) Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul Bonus vacanze, che secondo quanto ha riportato il ministro dell’innovazione digitale Paola Pisano in un tweet, è già stato erogato 306.523 volte (per un controvalore economico di oltre 140 milioni di euro) e speso da 5.432 famiglie. Bonus vacanze anche per pagare la spiaggia Tra i chiarimenti, l’inclusione dei servizi accessori nel Bonus. In pratica, il tax credit vacanze può essere utilizzato anche per pagare i servizi balneari come ombrelloni e sdraio, a patto che facciano parte di un pacchetto incluso nella fattura emessa da un unico fornitore, cioè dalla struttura scelta per trascorrere le vacanze. In pratica, il Bonus è spendibile se il titolare dell’albergo include nella fattura anche quei servizi. Riporta la circolare ... Leggi su quifinanza

