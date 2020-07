Bonduelle aderisce a Weplanet e parte per il tour dei valori sostenibili (Di lunedì 6 luglio 2020) Bonduelle, leader mondiale delle verdure, aderisce a Weplanet – 100 globi per un futuro sostenibile – GRAND tour ITALIA, il viaggio italiano dei valori sostenibili. Il tour, che parte oggi da Trento e toccherà diverse Regioni e province italiane, vedrà protagonisti i globi disegnati da 100 artisti sul tema della sostenibilità. Dopo il lancio del progetto Bonduelle s’impegna per un’agricoltura sostenibile, e a pochi giorni dalla presentazione del nuovo posizionamento “Bonduelle, il mondo che ci piace”, che ribadisce l’amore di Bonduelle non solo per il mondo delle verdure, ma anche per un’agricoltura sostenibile, l’adesione a questa iniziativa è per Bonduelle la naturale prosecuzione del proprio investimento nell’ambiente e nella sostenibilità. La prima tappa del tour è al MUSE ... Leggi su meteoweb.eu

