Anna Tatangelo, svuota il sacco, non posso più stare con Gigi perché … (Di lunedì 6 luglio 2020) Anna Tatangelo non è più la compagna di Gigi D’Alessio. Una prima rottura c’era stata già diverso tempo fa ma poi i due erano riusciti a ritrovarsi, forse, anche per amore del figlio Andrea. Ma, dopo una ripresa della storia, ora è arrivata la rottura definitiva e sembra che da questa non si torni indietro. La storia d’amore di Anna e Gigi Anna Tatangelo, che oggi ha 33 anni e che è stata innamoratissima di Gigi D’alessio e lui di lei, oggi è una donna nuova, è più matura e consapevole, come dice lei stessa. Anna per Gigi era andata contro tutto e tutti e si era sentita anche affibbiare l’epiteto di “sfasciafamiglia” quando in realtà lei ha avuto modo di spiegare che la loro storia era iniziata dopo che Gigi aveva lasciato la moglie. Il pubblico di Gigi ... Leggi su baritalianews

Anna Tatangelo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anna Tatangelo