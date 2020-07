All’Oro – Roma (Di martedì 7 luglio 2020) All’Oro Via Giuseppe Pisanelli, 23/25 – 00196 Roma Tel. 06/97996907 Sito Internet: www.ristorantealloro.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 19/34€, primi 28/34€, secondi 39/46€, dolci 20/24€ Giorno di chiusura: mai. Aperto solo la sera, tranne Sabato e Domenica a pranzo OFFERTAIn questa nuova location, che non concerne solo il ristorante ma un’idea più ampia di accoglienza, dove si è trasferito ormai da qualche anno, sembra che Riccardo Di Giacinto abbia trovato la sua dimensione. La cucina è sempre di ottimo livello, con una vena creativa quanto mai fervida che tocca quasi tutte le preparazioni, a partire dagli stuzzicanti appetizer offerti come aperitivo: tra questi, ricordiamo in particolare la rivisitazione della panzanella (una sfera croccante con un ripieno liquido all’interno), del babà salato ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : All’Oro – Roma - lungfumoshi : @RDcockaroaches @sjmay92 @TicoRomao @coenesqued @skipbolden @IMDb @collegefilm @WorldCinemania @TheCinegogue… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Oro Roma Biancale, fuja-fuje, trezziole e bbotte a mmuro, guagliú! - ilNapolista IlNapolista