Al Circolo Posillipo ospite Veronica Yoko Plebani (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Circolo Nautico Posillipo ha con onore ospitato questa mattina nei suoi saloni e nelle acque di Posillipo, Veronica Yoko Plebani, atleta della nazionale di paratriathlon che ha scelto i luoghi del Circolo per girare alcune scene del documentario “Corpo a corpo” (regia di Maria Iovine – Age d’or produzione), ritratto di una giovane donna di ventiquattro anni, nata in provincia di Brescia con una grande voglia di affermarsi e di lasciare un segno. Ad accoglierla al Circolo Posillipo, il Presidente Vincenzo Semeraro e il vicepresidente sportivo Antonio Ilario mentre ad accompagnarla e affiancarla, nuotando con lei, nella sua visita al Posillipo il dirigente del settore triathlon Neil Macleod, nonché Project Manager del settore Paratriathlon per la Federazione Italiana Triathlon della cui rappresentativa nazionale ... Leggi su anteprima24

Fatima Trotta festeggia i suoi 34 anni: alla festa di compleanno, che si è svolta nell’area lounge di Palazzo Petrucci, hanno preso parte gran parte dei comici dello show in onda su Rai 2, “Made in Su ...

NAPOLI – Una simpatica e coinvolgente iniziativa quella della Torcida Rossoverde, lo storico gruppo ufficiale dei tifosi del Circolo Nautico Posillipo, che ha deciso qualche settimana fa di dare via a ...

