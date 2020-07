Addio Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Più di 500 melodie per il cinema e la televisione, gli arrangiamenti per il pop italiano alla metà degli anni sessanta negli storici studi della Rca, anche se la sua vera passione era la musica sinfonica. Addio a Ennio Morricone, morto a 91 anni per le complicazioni dovute a un’operazione al femore. Nato il 10 novembre del 1928 a Roma, è stato anche uno sperimentatore e innovatore sulla scia di un maestro come Goffredo Petrassi e delle improvvisazioni del gruppo … Continua L'articolo Addio Ennio Morricone proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

