Uccide la madre poi si suicida gettandosi dal nono piano a Torino (Di domenica 5 luglio 2020) Omicidio-suicidio a Torino, dove una donna ha ucciso la madre e poi si è lanciata dal nono piano della loro abitazione. È accaduto in corso Racconigi. Secondo i primi accertamenti sembra che la ragazza soffrisse di problemi psichiatrici. Sul posto sta intervenendo la polizia. Leggi su huffingtonpost

Tragedia a Torino dove una giovane donna uccide la madre prima di gettarsi dal nono piano del suo palazzo. Omicidio suicidio in zona Racconigi: indagini in corso. Torino stamani si è svegliata con un ...(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Omicidio-suicidio a Torino, dove una donna ha ucciso la madre e poi si è lanciata dal nono piano della loro abitazione. E' accaduto in corso Racconigi. Secondo i primi accert ...