Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un fan video mostra i Fantasmi della Forza (Di domenica 5 luglio 2020) In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Rey viene aiutata dai Fantasmi della Forza, di cui si sente la voce, e un video li mostra ora in azione. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostra l'epico scontro tra Rey e Palpatine e un fan ha ora condiviso online un montaggio in cui appaiono tutti i cavalieri jedi in versione Fantasmi della Forza. Nell'ultimo capitolo della trilogia che è stato diretto da J.J. Abrams si possono solo sentire le voci dei personaggi che aiutano la giovane nella battaglia finale, ma ora il canale YouTube di Jon H mostra come avrebbe potuto essere la sequenza. Nella nuova versione dell'ormai famosa sequenza, Rey può contare sul sostegno di Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen, Luke Skywalker che ha nuovamente il volto di ... Leggi su movieplayer

