Soumahoro al premier Conte: “Vieni in piazza ad ascoltare i problemi della società reale” (Di domenica 5 luglio 2020) ‘Stati popolari’ a Roma. Soumahoro invita il premier Conte ad uscire dal palazzo e ascoltare la società reale. ROMA – Stati popolari a Roma. Il giorno dopo la manifestazione del Centrodestra, in piazza sono scese diverse persone che hanno risposto all’appello di Aboubakar Soumahoro. Una protesta per chiedere alla maggioranza un cambio di passo come confermato anche dallo stesso attivista: “Conte – ha detto il sindacalista nel suo appello citato da La Repubblica – esci dal Palazzo e vieni in piazza ad ascoltare i problemi della società reale per dare risposte concrete“. Stati Popolari a Roma Gli Stati Popolari sono stati organizzati dopo l’incontro tra Soumahoro e il premier Conte. “La nostra piazza – ha ricordato il sindacalista – non è di contrapposizione e di protesta, ma della ... Leggi su newsmondo

