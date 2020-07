Sopravvive all’attentato dell’11 settembre: morto per il Coronavirus (Di domenica 5 luglio 2020) Un uomo immortalato in una delle foto simbolo dell’attentato alle Torri Gemelle è stato contagiato dal Covid-19 ed è purtroppo deceduto Era scampato all’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 ma non è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. È davvero assurdo il destino di un uomo, Stephen Cooper, noto per essere stato immortalato in una … L'articolo Sopravvive all’attentato dell’11 settembre: morto per il Coronavirus NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

