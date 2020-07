Salvini a Berlusconi: "La via maestra è il voto" (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - "Non temo un'intesa Fi-Pd-5S su legge elettorale e Mes, ma i cantieri fermi sulle autostrade, che fanno perdere ore ai cittadini in coda e le cartelle in partenza da Equitalia". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una raccolta firme organizzata dai militanti fuori a un centro commerciale di Milano. "Le due battaglie che stiamo portando avanti in questi giorni sono sbloccare i cantieri sulle autostrade che stanno facendo disperare gli italiani e bloccare gli 8 milioni di cartelle esattoriali in partenza in questi giorni - ha aggiunto -. I dibattiti surreali sulla legge elettorale, sul Mes e sui giochini non mi appassionano e sono sicuro che il centrodestra sarà compatto. La via maestra è il voto". Poi, in un comizio improvvisato davanti ai suoi sostenitori, ha aggiunto: "Facciamo di tutto per mandarli a casa ... Leggi su agi

La fotografia della ritrovata unità del centrodestra è quella dei tre leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, insieme sul palco della manifestazione di sabato in piazza del Popolo. Leg ...

«Se casca questo governo la cosa migliore è andare alle elezioni politiche anticipate. Ma qualora non venissero sciolte le Camere, e ricordo che non siamo noi a decidere, il centrodestra deve prendere ...

