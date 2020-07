Rosy Abate 2, seconda puntata – Anticipazioni 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Rosy Abate 2 ritorna con la seconda puntata nel prime-time di Canale 5 di oggi, 5 luglio 2020. La fiction italiana guidata da Giulia Michelini nei panni di Rosy continua a raccontarci gli ultimi sviluppi in quel di Napoli. Le Anticipazioni di Rosy Abate 2 ci mettono in guardia sul figlio della Regina di Palermo. Non sappiamo ancora se sia colpevole del delitto di Nadia, mentre lui cercherà di disfarsi delle prove. La madre invece sceglierà di seguire il consiglio della sorella e si costituirà alla Polizia. Rosy Abate 2, seconda puntata – Anticipazioni e trama Luca (Mario Sgueglia) scopre che Leo (Vittorio Magazzù) era sulla scena del crimine in cui è stata uccisa Nadia (Daniela Virgilio). Rosy confida tutto a Regina (Paola Michelini), che le consiglia di salvare il figlio e prendersi la colpa. La Abate accetta il compromesso e va in Questura, ma ... Leggi su giornal

