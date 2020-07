Recensione sgradita, ufficio stampa attacca la blogger dei libri: «Sindrome da troppe ragnatele nella f**a» (Di domenica 5 luglio 2020) Un giorno Daisy riceve da un ufficio stampa un libro da recensire, un gesto di riconoscenza dell’operato di una blogger «con la passione della lettura», come si descrive nel suo sito. C’è un problema, perché l’ufficio stampa non gradisce affatto la Recensione e decide, dopo una lunga serie di commenti e critiche, di attaccare duramente la blogger diffamandola pubblicamente con una dose ingiustificabile di sessismo. I tweet del 4 luglio dell’ufficio stampa Il Taccuino rivolti a Daisy, senza citarla. «Ridicola, fascista e permalosa. Tipica Sindrome da troppe ragnatele nella fica accumulate», questo è il contenuto del tweet pubblicato dall’account ufficiale dell’ufficio stampa Il Taccuino «specializzato nella promozione professionale per editori, scrittori ed eventi letterari». La Recensione ... Leggi su open.online

