Piero Chiambretti dichiara: “Non so se tornerò in tv” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo la morte della mamma e dopo aver contratto il Coronavirus, Piero Chiambretti è profondamente cambiato, tanto da non sapere se tornerà in tv. La sua mente tornerà sempre al 15 marzo 2020, giorno in cui Piero Chiambretti e la mamma Felicita sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. La mamma … L'articolo Piero Chiambretti dichiara: “Non so se tornerò in tv” Curiosauro. Leggi su curiosauro

infoitcultura : Piero Chiambretti: “Non so se tornerò in tv. Con Mediaset non ho ancora definito i programmi” - infoitcultura : L’annuncio di Piero Chiambretti: “Non so se tornerò in tv” - infoitcultura : Piero Chiambretti | “Non torno in TV? Del tutto falso” - infoitcultura : Piero Chiambretti | “Non torno in TV” e poi arriva la smentita su IG - infoitcultura : Piero Chiambretti lascia la TV? “Non lo so se torno”, dopo il Coronavirus e la morte della mamma la sua vita è camb… -