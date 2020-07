Parma, D’Aversa: «Campionato a sé. Errori? Non possiamo perdere così» (Di domenica 5 luglio 2020) Roberto D’Aversa ha analizzato la sconfitta subita in casa contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro al Fiorentina. Ecco le dichiarazioni raccolte da Parmalive.com. STAGIONE – «È un Campionato a sé. Veniamo da tre sconfitta ma la classifica è corta, se ragioniamo sulle ultime tre partite, su dove potevamo essere e su dove siamo, ci deve far capire che bisogna cercare di riprendere il nostro cammino. Siamo partiti facendo due partite con quattro punti, nelle altre tre ne abbiamo fatti zero. Questo è un Campionato a sé, portare i punti a casa può fare la differenza per la classifica finale, credo che ognuno di noi debba avere la volontà e l’ambizione di fare il meglio. Ad oggi abbiamo sei ... Leggi su calcionews24

