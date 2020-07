Morto Lucky, il labrador avvelenato dal Lumachicida nella pineta di Fregene (Di domenica 5 luglio 2020) Ha suscitato sdegno e riprovazione la vicenda di Lucky, il labrador avvelenato dal Lumachicida nella pineta di Fregene. “Lucky è un campione – aveva scritto due giorni fa sul suo profilo Facebook la sua “umana” – e come tale sta combattendo una grande battaglia sostenuto dall’affetto di noi tutti. Ce la faremo” Non è stato così, purtroppo. Date le pessime condizioni in cui è arrivato nell’ambulatorio veterinario del dott. Scarabino a Fregene, il povero labrador è stato subito trasferito d’urgenza in una nota clinica veterinaria di Roma. Ma per lui non c’è stato niente da fare. La funzionalita degli organi interni era già stata gravemente compromessa dal veleno ingerito. Dopo ore di agonia, Lucky è deceduto. “Smuoverò le montagne – promette Ursula, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ha suscitato sdegno e riprovazione la vicenda di Lucky, il labrador avvelenato dal lumachicida nella pineta di Fregene. “Lucky è un campione – aveva scritto due giorni fa sul suo profilo Facebook la s ...

