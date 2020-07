Messa oggi in tv domenica 5 luglio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 5 luglio 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 5 luglio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:50, Papa Francesco celebrerà la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del programma sottostante. IL programma COMPLETO RAI UNO ore 10:50 – Santa Messa ore 12:00 ... Leggi su sportface

Stop all'obbligo del contingentamento nei mercati civici di Cagliari. A stabilirlo è l'ordinanza del sindaco, Paolo Truzzu, emanata oggi e che riguarda i mercati sia al chiuso che all'aperto e quello ...

Roma, 04 lug 19:50 - (Agenzia Nova) - Italia e Stati Uniti hanno già dovuto affrontare sfide insieme e hanno mostrato “resistenza”, la stessa messa oggi a dura prova dalla pandemia di Covid-19. Lo ha ...

