Inter-Bologna: i diffidati nerazzurri a rischio per il Verona, c’è De Vrij (Di domenica 5 luglio 2020) L’Inter affronta il Bologna per la trentesima giornata della Serie A 2019/2020, con la rosa quasi al completo: fuori il solo Nicolò Barella fra i titolarissimi, a causa di un risentimento muscolare. I nerazzurri se la vedranno con il Verona nel corso della trentunesima giornata, appuntamento complesso e importante, dunque i giocatori diffidati dovranno far attenzione a non cadere in provvedimenti disciplinari. Gli atleti diffidati dell’Inter sono Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino, Roberto Gagliardini, Diego Godin e Stefan De Vrij. Grandi pericoli in casa nerazzurra, sopratutto per quanto concerne il reparto difensivo, servirà massima cautela. Leggi su sportface

