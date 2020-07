Incidente a Pavia, muore un uomo in motocicletta. La dinamica dell’episodio (Di domenica 5 luglio 2020) Tragico Incidente a Pavia, dove un uomo anziano in sella a una motocicletta è morto in seguito ad un Incidente con un auto. La dinamica dell’episodio Tragico Incidente quello avvenuto quest’oggi, domenica 5 luglio, in tarda mattinata. Nei pressi di Broni, un paesino in provincia di Pavia, c’è stato uno scontro tra un automobile e una motocicletta. L’uomo anziano in sella al veicolo su due ruote purtroppo ha avuto la peggio, ed è morto in seguito allo scontro. Feriti anche l’uomo di 36 anni e la donna di 44 anni a bordo dell’automobile, ma fortunatamente entrambi stanno bene e non sono in gravi condizioni. L’anziano aveva 71 anni, ma la sua identità non è stata ancora resa nota al pubblico. Nonostante il tempestivo intervento di alcuni operatori del 118 per l’uomo non c’era ormai più nulla da ... Leggi su bloglive

Broni (Pavia), 5 luglio 2020 - Dopo i vani tentativi di rianimazione, il corpo è rimasto privo di vita sull'asfalto, coperto da un telo in attesa dell'autorizzazione del magistrato a rimuoverlo. Aveva ...

