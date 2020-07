In vacanza in Abruzzo tra vino e relax: sei cantine che offrono ospitalità (Di lunedì 6 luglio 2020) Sesto appuntamento con le mete enoturistiche per le vacanze estive 2020. Dopo Oltrepò Pavese, Lazio, Campania, Emilia Romagna ed Etna è la volta dell’Abruzzo, regione ricca di biodiversità, animata da una profonda cultura contadina e montanara. Una terra che può offrire davvero molto ai visitatori, grazie al connubio tra mare, collina e montagna con diversi itinerari naturalistici, gastronomici e culturali. Sfruttare la leva dell’enoturismo potrebbe contrastare la flessione di presenze registrata già nel 2019 (-2,5%) contando sui flussi dalle regioni vicine come Lazio, Marche, Umbria, Molise e Campania. Arrivi che potrebbero sopperire alla mancanza di turisti stranieri. Dal punto di vista del vino, il Montepulciano d’Abruzzo, declinato in rosa con il Cerasuolo d’Abruzzo, è il protagonista assoluto ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : vacanza Abruzzo In vacanza in Abruzzo tra vino e relax: sei cantine che offrono ospitalità WineMag.it Bambina di 5 anni annegò al mare, condannata la madre

La tragedia il 22 giugno 2016 in Abruzzo. Il giudice ha inflitto 4 mesi all’ex giocatrice di Udine della Basket Time per aver permesso alla piccola di entrare in acqua da sola UDINE. Le lacrime di Pao ...

Si concude oggi a Lanciano il Tour dei 4 Parchi d’Abruzzo

Oggi, 5 luglio, termina il Tour dei 4 Parchi d’Abruzzo, patito giovedì scorso: un messaggio di speranza dopo le difficoltà per la pandemia TERAMO – Su iniziativa della Palestra Life di Teramo sotto l’ ...

La tragedia il 22 giugno 2016 in Abruzzo. Il giudice ha inflitto 4 mesi all’ex giocatrice di Udine della Basket Time per aver permesso alla piccola di entrare in acqua da sola UDINE. Le lacrime di Pao ...Oggi, 5 luglio, termina il Tour dei 4 Parchi d’Abruzzo, patito giovedì scorso: un messaggio di speranza dopo le difficoltà per la pandemia TERAMO – Su iniziativa della Palestra Life di Teramo sotto l’ ...