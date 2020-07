Il record infinito di Gigi Buffon, eterno ragazzo (Di domenica 5 luglio 2020) A 42 anni, Gigi Buffon ha stabilito un record prestigioso: 648 presenze in serie A, superando così Paolo Maldini, il figlio di Cesare. Primato stabilito nel derby, 4-1 al Toro, con il portiere bianconero protagonista: agile e sicuro, come sempre. Il calcio, ormai lo sappiamo, è letteratura, epica, imprese che da impossibili diventano possibili. Il 5 luglio del 1982, esattamente 38 anni fa, al Mundial di Spagna, il quarantunenne Dino Zoff, dopo le prodezze di Pablito Rossi, permise all’Italia di agguantare la semifinale con la Polonia bloccando, proprio all’ultimo minuto, con un tuffo magistrale, il colpo di testa angolato del difensore brasiliano Oscar Bernardi.Buffon e Zoff illustrano, con la loro classe e la loro tenacia, la bellezza di un ruolo poetico. Giocarono in porta scrittori come Camus, Nabokov ed Evtušenko. Si esibì tra i pali anche ... Leggi su huffingtonpost

A 42 anni, Gigi Buffon ha stabilito un record prestigioso: 648 presenze in serie A, superando così Paolo Maldini, il figlio di Cesare. Primato stabilito nel derby, 4-1 al Toro, con il portiere ...

