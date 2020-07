I francobolli dei Queen stampati dalla Royal Mail (Di domenica 5 luglio 2020) La Royal Mail, la più antica e importante azienda postale britannica, ha scelto di onorare i cinquant'anni dei Queen con una serie di francobolli a loro dedicati. Saranno 13 in tutto, otto copertine di album, “Queen II”, “Sheer Heart Attack”, “A Night at the Opera”, “News of the World”, “The Game”, “Greatest Hits”, “The Works” e “Innuendo”, quattro immagini di loro esibizioni live (allo stadio di Wembley nel 1986; ad Hyde Park nel 1976, all'Hammersmith Odeon nel 1975 e a Budapest nel 1986) e la prima foto ufficiale della band risalente al 1974 e scattata da Johnny Dewe Mathews in uno studio di Primrose Hill. Un onore per Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, spettato prima di loro solo ai Beatles nel 2007 e ai Pink Floyd nel 2016. Il chitarrista Brian May ha ... Leggi su agi

