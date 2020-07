Folle corsa nella notte: ruba un furgone e tampona nove auto, infine l’incendio (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoruba un furgone e tampona nove auto, finisce la corsa contro un altro veicolo ed i due mezzi si incendiano. È accaduto nella notte appena trascorsa a Battipaglia. Forse il conducente per incapacità di guidare il mezzo o perché ubriaco alla guida, nel tragitto ha urtato e danneggiato nove automobili e poi è finito contro un altro veicolo che, nell’urto, si è incendiato, finendo per mandare in fiamme anche l’altro mezzo. Il furgone rubato era intestato ad una società che gestisce un mini market a Battipaglia. Ignaro di quanto accaduto il proprietario. Ora si cerca il conducente che è fuggito. I carabinieri stanno visionando anche le telecamere. L'articolo Folle corsa nella notte: ruba un furgone e tampona nove auto, infine l’incendio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

