Foggia, si presenta a casa dell’ex moglie e la uccide a colpi di pistola. Fermato 44enne (Di domenica 5 luglio 2020) Si era presentato a casa dell’ex moglie con una pistola modificata e non appena lei ha aperto, ha premuto il grilletto e ha sparato diversi colpi. La donna, Nunzia Compierchio, è morta nel primo pomeriggio nel suo appartamento di Cerignola, nel Foggiano. Aveva 41 anni. Fermato l’uomo, Angelo Di Meo, che ora si trova in commissariato per essere interrogato. Da subito le indagini della polizia si erano concentrate sull’ex marito, da cui si Compierchio si era separata: l’uomo, 44 anni, si era rifugiato a casa del padre. All’arrivo dei poliziotti aveva ancora con sé l’arma. L'articolo Foggia, si presenta a casa dell’ex moglie e la uccide a colpi di pistola. Fermato 44enne proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

È stato fermato Angelo Di Meo l'uomo di 44 anni, accusato di aver ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nel primo pomeriggio di domenica la moglie Nunzia Compierchio, di 41 anni di Cerignola (Foggi ...

FOGGIA - Una donna di 41 anni, Nunzia Compierchio, è stata uccisa all'interno di un appartamento che si trova in via Fabriano a Cerignola, nel Foggiano. La donna è stata raggiunta da alcuni colpi di a ...

