F1 GP Austria: anche i piloti in ginocchio contro il razzismo

Tra i piloti che hanno deciso di non mettersi in ginocchio e di non seguire il conformismo dilagante ci sono il ferrarista Leclerc e Verstappen che hanno comunque indossato la maglietta nera con la scritta 'end racism' indossata da tutti i driver

Ultime Notizie dalla rete : Austria anche F1 GP Austria: anche i piloti in ginocchio contro il razzismo Firenze Post Leclerc: "Contro il razzismo, ma non mi metterò in ginocchio"

"Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metterò in ginocchio ...

F1 GP Austria: anche i piloti in ginocchio contro il razzismo

AUSTRIA – Come preannunciato dal campione del mondo della Formula 1, Lewis Hamilton, quasi tutti i piloti del Circus si sono inginocchiati sulla griglia di partenza prima del via del Gp d’Austria in ...

