F1, Binotto: “Bellissima gara di Leclerc. Vettel? Ha commesso un errore, poteva fare meglio” (Di domenica 5 luglio 2020) “Lo sapevamo, dovevamo gareggiare in difesa e dovevamo cercare di massimizzare il risultato. Il secondo posto è una bellissima sorpresa, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Leclerc ha fatto una bellissima gara con dei sorpassi fantastici”. Mattia Binotto elogia Charles Leclerc dopo il secondo posto del monegasco al Gran Premio d’Austria. “Contenti del secondo posto ma non scordiamoci dei problemi di prestazione – ha aggiunto il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky -, c’è molto da fare e guardando alla prossima gara c’è tanto da lavorare”. “Il decimo posto di Vettel? È un peccato per i punti persi oggi con Sebastian, soprattutto in virtù dello zero della Red Bull – continua il team principal della Ferrari -. Vettel ha commesso un errore, diceva di non avere una macchina ben ... Leggi su sportface

