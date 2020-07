Espulsione Soriano, qualche parola di troppo all’arbitro: “sei scarso” (Di domenica 5 luglio 2020) Espulsione Soriano – L’Inter è in campo per la giornata del campionato di Serie A contro il Bologna. La partita si sblocca nel primo tempo, tiro di Lautaro che si stampa sul palo, Lukaku è bravo a ribadire in rete. Nel secondo tempo la squadra di Mihajlovic va vicinissima al gol con il palo di Barrow. Poi gli ospiti in 10 per l’Espulsione di Soriano, avrebbe detto “sei scarso’ all’arbitro Pairetto. Bologna in 10. Calciomercato Bologna, le richieste di Mihajlovic: i nomi per il salto di qualità FOTOL'articolo Espulsione Soriano, qualche parola di troppo all’arbitro: “sei scarso” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

L'inizio del match è caratterizzato da molti falli da parte di entrambe le squadre. La prima occasione degna di nota è dell'Inter che, dopo circa 10 minuti, trova il gol di Lukaku ma l'azione del cent ...

